Combi blanca: una de las chicas cambió su relato sobre el intento de secuestro

Hace unos días, dos chicas denunciaron a través de las redes que una combi blanca las interceptó cuando caminaban por avenida Rawson. Fueron dos casos aislados uno del otro, pero con dos factores en común: el mismo vehículo sospechoso y un presunto intento de secuestro.

El jueves por la tarde, una de ellas realizó oficialmente la denuncia. El jefe de la Departamental Nº 2, Rubén Jofré, comentó a Canal 13 que la chica de 24 años dijo en su declaración que iba caminando por avenida Rawson, la pasó una combi blanca que se paró más adelante y le pareció sospechoso. Ante ello se cambió de vereda y siguió caminando. Esta versión dista un poco de la que había publicado en sus redes, donde sostuvo que "casi me suben a una combi blanca cerca de casa".

Sin embargo, la autoridad policial dijo que la joven no declaró eso en su denuncia. "Parece que le dio temor y lo publicó de otra forma en sus redes sociales". dijo Jofré. Además, tampoco dio descripción de las personas que iban dentro del vehículo.

De todos modos, ya se están llevando a cabo las medidas de investigación con intervención del 2º Juzgado Correccional. La policía revisará las cámaras del CISEM en busca de alguna pista que ayude a dar con el vehículo sospechoso.

En principio, el caso salió a la luz a través de las redes sociales y rápidamente se hizo viral. 'Hoy a las 10 hs de la mañana, si 10 hs. Casi me suben a una combi blanca, cerca de casa, por avenida Rawson. Me da impotencia no poder caminar y estar tranquilas en la calle. Pero si, hay mucha gente enferma dando vueltas. Cuídense mucho todos y desconfíen de todos', escribió en su cuenta de Instagram la denunciante.

Estos fueron los relatos de las chicas en las redes

Sin embargo, el relato de la otra chica en las redes fue más dramático. 'A las 16 hs aproximadamente, salía de mi clase y por la calle Santo Domingo justo antes de la Avenida Rawson, paró una combi blanca con dos tipos y uno intentó meterme agarrándome de los brazos', señaló. 'Al tratar de defenderme lo rasguñé varias veces y un señor que vio la situación pegó un grito y el tipo me soltó y pude correr. Tuve mucho miedo. Tengan mucho cuidado si salen solas y más en la siesta', escribió.

En diálogo con Canal 13, la joven del segundo caso (pidió resguardar su identidad), dijo que luego del hecho tuvo que ser asistida por su psicóloga y su psiquiatra. La chica comentó que quedó muy asustada por la situación y sufrió ataques de pánico y ansiedad. Por ese motivo aun no radicó la denuncia, y sostuvo que prefiere priorizar su salud. Desde la Policía, confirmaron que aun no hubo exposición por ese relato.

Sin embargo, el hecho tomó tal magnitud que se replicó en Facebook, Instagram y en Twitter. A raíz de ello, otras usuarias comentaron haber sufrido situaciones similares anteriormente.