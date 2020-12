Asesinaron de un disparo a una ex concejal

Se trata de Andrea “La Polaca” García, reconocida dirigente del peronismo en la localidad bonaerence de Campana. Ella había viajado a Arizona para pasar las Fiestas de Fin de Año junto a su hija, quien vive allá. El anunció de lo sucedió ocurrió en plena sesión del Concejo.

Según informaron, el asesinato fue ayer en Arizona, la mujer se encontraba en el interior del domicilio de su hija, cuando fue sorprendida por un delincuente que pretendía robarla. Además indicaron que aparentemente la exconcejal y el ladrón forcejearon, ante lo que ella logró sacarle el arma. El delincuente quiso recuperar la pistola y fue ahí cuando el arma de disparó, el tiro le pegó en la zona del tórax a la mujer.

La lamentable noticia del asesinato de esta exfuncionaria se dio a conocer en boca de la ex intendenta de Campana y hoy concejal Stella Giroldi. Esto fue comunicado cuando estaban en sesión en el Concejo Deliberante e interrumpió la agenda que se trataba para comunicarles a sus colegas el trágico final de García. Las lagrimas brotaron de sus ojos mientras relataba lo acontecido.

“Quiero salirme del contexto, pero me acaban de dar la noticia de que Andrea García la asaltaron en Estados Unidos y murió. Le pegaron un tiro. Ex concejal, ex secretaria, una compañera y una amiga. Nada más”, dijo Girlodi completamente quebrada. Esto llevó a que suspendan la sesión.