Los 5 casos más aberrantes de maltrato infantil

El miércoles pasado, un aberrante hecho de maltrato infantil conmocionó a Caucete: un niño estaba atado a un poste con una manguera en forma de castigo. El pequeño se había defecado y orinado encima. El horroroso hecho sucedió en Villa Dolores y se trató de un pequeño de 2 años. El mismo no solo generó el repudio de los sanjuaninos, sino que también trajo el recuerdo de otros brutales maltratos.

LE ARRANCÓ LAS UÑAS DE LOS PIES

El horror se dibujó en la cara de una madre cuando su hijo de dos años le contó que su padre le arrancó las uñas de los pies en un ataque de ira. No solo eso, también lo golpeó brutalmente y lo quemó con un encendedor. Así describió el menor el martirio. Sucedió en Villa Inés, en Rivadavia, en enero del 2019.

Tras el suceso, la madre denunció a su expareja. 'Mamá me duelen los pies. Papá me quemó con un encendedor y me sacó las uñas', le había señalado el niño. La mujer revisó al pequeño y corroboró los aberrantes hechos.

Con asistencia policial, ambos acudieron al Hospital Guillermo Rawson, donde el médico legista constató que habían 'excoriaciones en el dedo hallux izquierdo, de 1x15 cm, edema y eritema en el quinto dedo del pie izquierdo, pérdida total de uña de dedo derecho con vendaje'.

Tras el diagnóstico, desde el Tercer Juzgado Correccional ordenaron la detención del padre. Quedó vinculado como las lesiones al menor.

QUEMABA A SU NIETO CON LADRILLOS HIRVIENDO

Un presunto ataque a un niño de 9 años por parte de sus compañeros terminó revelando una trama siniestra y aberrante en su entorno familiar. Resulta que el menor asistió por heridas en sus manos al Hospital de Niños, pero la Justicia descubrió que en realidad eran las marcas de los castigos de su abuela. Sucedió en Julio del 2018, en Rawson.

Según informaron fuentes judiciales, los médicos denunciaron que las heridas no solo eran en las manos, sino también en la cola y en otras partes del cuerpo. Tras algunas averiguaciones, descubrieron que abuela lo quemaba con ladrillos a altas temperaturas.

El niño sufrió quemaduras varias y debió estar internado en una sala común. Tras la investigación, se pudo conocer que la reprimenda llegó luego de que el chiquito se orinara en su cama.

NIÑO ENCADENADO A UN POSTE CON 40 GRADOS DE CALOR

El horroroso caso se dio en el departamento 25 de Mayo. Allí, un niño de 11 años fue encontrado con una pesada cadena en los pies y en la cintura. La misma lo tenía inmovilizado junto a un poste.

Un vecino llego a advertir la situación, con el agravante que la temperatura representaba un verdadero infierno.

La versión de sus padres fue que el chico se encontraba jugando con sus hermanitos al parral. Decidieron atarlo y allí lo encontraron. Sin embargo, esta historia no fue suficiente para la Justicia.

LO MOLIERON A TROMPADAS EN LA CARA POR 'NO HACER LA TAREA'

En abril del 2018, un niño de 6 años sufrió una brutal golpiza por parte de su padrastro cuando este se negó a hacer los deberes de la escuela. El hombre era un ex reo del Servicio Penitenciario Provincial y hacía algunos años vivía con la madre del chico en el barrio Patetta, en Chimbas.

El menor llegó a la escuela, el día después, donde recibió contención. Tenía marcas y hematomas en su rostro. Cuando los directivos le preguntaron que sucedió, el niño les contó todo.

Para peor, el padrastro, Leonardo Vargas, de 43 años, estuvo cumpliendo en el Penal tras ser acusado de asesinar a un hombre de 73 años. Hacía algunos años había recuperado la libertad y, en aquel momento, desató su furia contra el menor.

Vargas fue sentenciado a 3 años en cumplimiento efectivo.

ORINABA SANGRE POR UNA BRUTAL GOLPIZA

Un niño de 3 años tuvo importantes secuelas luego de recibir un tremendo golpe en la zona de la vejiga. El menor llegó a orinar sangre del golpe. Debió ser atendido en el Hospital de Niños.

El hecho tomó estado público cuando su madre lo llevó al nosocomio capitalino. Allí, el médico dio cuenta de una hemorragia interna, producto de un fuerte golpe en la criatura. Fue cuando las sospechas apuntaron contra al padre.

Según la versión del hombre, el menor se cayó de la bicicleta, pero fue su madre no le convencía el relato. Sobre todo, porque ya tenía antecedentes de violencia con ella.

El niño debió ser operado a causa de la lesión interna. El padre, fue detenido.