Apareció la sanjuanina de 13 años que estaba desaparecida en Chimbas

En horas de la madrugada apareció la joven sanjuanina de 13 años que estaba desaparecida en Chimbas. La menor se encontraba extraviada desde el pasado sábado, por lo que se han realizado las actividades previstas en el protocolo tras su aparición.

Según revelaron las fuentes policiales, Brisa Maribel Maldonado llegó a su casa a las 5 de la madrugada de este lunes en buen estado. Cabe destacar que el pasado sábado Brisa Maribel Maldonado de 13 años se fue de su casa y lleva más de 24 horas sin aparecer cuando sus padres decidieron realizar la denuncia de persona desaparecida.

Antes de desaparecer, en la Comisaria 26ª detallaron que la chica tuvo una discusión con su madre y se fue a eso de las 11 del mediodía del pasado sábado, después cuando su padre llegó de trabajar la estuvieron buscando por las inmediaciones del Barrio San Francisco, que es donde vive y no hubo resultados.

De hecho, los amigos de la menor habían sido consultados por los padres de Brisa y atestiguaron no saber dónde se encuentra. Ademàs en sede policial habían manifestado que no era la primera vez que la chica hacía esto, pero no saben porque se va de la casa.