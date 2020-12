Escándalo: detuvieron a un juez por pelearse con un policía

El pasado domingo el video de una cámara de seguridad comenzó a viralizarse en las redes sociales. Se trata de una filmación en donde se puede ver como un juez de Garantías, forcejeaba con un policía dentro de un supermercado. Este conflicto habría comenzado luego de que el magistrado insultara a una cajera.

Todo sucedió el pasado sábado 12 de diciembre en la provincia de Neuquén. Según lo que informó el personal de este establecimiento el problema comenzó cuando Diego Piedrabuena, juez de Garantías, se acercó a una caja para pagar por su compra alrededor de las 15:30.

En ese momento el magistrado fue acompañado por su mujer, por lo que la cajera le mencionó que no podían estar los dos en el mismo lugar. Una medida que esta contemplada dentro del protocolo Covid 19 del lugar. El comprador habría reaccionado de manera violenta, insultando a la trabajadora.

El personal de seguridad se percató de la situación y abordó a Piedrabuena para pedirle que se calmara. Sin embargo el magistrado continuó con su actitud violenta y comenzó a forcejear con uno de los uniformados. Esta secuencia fue registrada por una cámara de seguridad, la cual mostró el conflicto entre estas dos personas.

Una vez que la situación fue controlada esta pareja fue trasladada a la Comisaría Primera, donde permanecieron por dos horas. Actualmente se espera por las declaraciones de los trabajadores del supermercado, para que cuenten su versión de los hechos ante la Justicia.

Acerca de esto la autoridad denunció que fue privado ilegítimamente de su libertad, revelando que nunca le avisaron porque lo detuvieron y asegurando que el oficial fue quien lo agredió a él. "Me siguió, me tironeó y me tiró al piso. Yo estoy operado y me protegía, en ningún momento lo agredí. Mi esposa lo empujó y ahí apareció una mujer policía. Nos llevaron a la zona que va a los baños y ahí le pegaron a ella. No hay ninguna explicación de la detención. Las cámaras muestran que el policía me sigue y me tira al piso", manifestó al medio LM Neuquén.