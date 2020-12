¿Qué originó el dramático incendio en pleno centro?: la principal hipótesis

El oficial de Bomberos Jonathan Martínez reveló una de las hipótesis por las que se habría originado el dramático incendio ocurrido en la mañana de este martes, en pleno centro. En ese sentido expresó que la encargada del local manifestó que minutos antes del incendio, un técnico había estado trabajando en el horno porque estaba funcionando mal.

"No sabemos si lo habrá terminado de arreglar, ya que después se originó el fuego", agregó. Al mismo tiempo aseguró que los daños provocados por el siniestro fueron solo materiales, aunque en principio no serían de gravedad, y no salió ninguna persona lastimada.

Además Martínez comentó que en primera instancia fueron comisionados al tradicional comercio sanjuanino por el personal del CISEM. Asimismo dijo que al llegar al lugar observaron que salía una gran cantidad de humo desde el interior del comercio.

"En el interior del local 36 se había prendido fuego la campana de un horno pizzero. En primera instancia fue sofocado por los matafuegos del interior del súper, con baldes de agua que acercó la gente que trabaja en el lugar", indicó.

Por esta razón se decidió evacuar a la gente que trabaja en el lugar, al igual que los transeúntes que circulaban por calle Gral. Acha. El bombero aseguró que el interior de la parte superior del local donde se originó el fuego era de madera. Por ese motivo se controló rápido para que no se extinguiera más el fuego en el lugar.

Cabe destacar que en la mañana se vivieron momentos de conmoción y revuelo por el incendio originado en el interior del tradicional comercio sanjuanino ubicado sobre calle Gral. Acha, entre Av. Libertador y Laprida. Personal de Bomberos pudo sofocar el fuego sin que pasara a mayores daños materiales.