Un cartonero encontró un bebé muerto en un contenedor . Fue en la zona de Tribunales , en la tarde de hoy, cuando el SAME llegó al lugar e intentó revivirlo. El hombre buscaba materiales dentro del contenedor ubicado en Lavalle al 1.600. Tras alertar a los vecinos de la zona, llegó la ambulancia para intentar reanimar al bebé que se encontraba sin signos vitales. "No hubo nada que hacer, era recién nacido", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Y agregó: “Era un varón. Nosotros no pudimos hacer nada porque el chiquito estaba fallecido. No sabemos si fue un aborto espontáneo o un homicidio”.

Fuente: Diario Popular