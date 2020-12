Encontraron a la mujer secuestrada por una deuda

Una serie de fotos, un video y una grave amenaza se viralizaron en las últimas horas a través de las redes sociales, lo que dejó en alerta a los pobladores de Capitán Sarmiento en Chubut. Ya que durante casi 24 horas de búsqueda de una joven la desesperación fue el estado anímico que predomino. Según comentaron este secuestro se habría originado por la venta de un auto en mal estado. Por suerte la mujer fue encontrada sana y salva.

En una de las amenazas, quizás una de las más fuertes, se podía leer: “En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo”. El mismo estaba posteado en el perfil de la víctima junto a las imágenes de la joven secuestrada y amordazada en un maizal.

Tras la aparición del mensaje extorsivo que apareció en las redes, la cuenta se desactivó. En ese instante también apagaron el celular de la chica en cuestión. Esto fue para que no lograran localizarlos. Desde ahí fue cuando la desesperación se apoderó de todos y comenzaron el operativo para encontrarla.

La mujer secuestrada es madre de dos pequeños y había salido a comprar pero no volvió. Supieron de su paradero tras ver las publicaciones en las que se visibilizaba la presunta venta fallida de un vehículo, lo que llevó a los compradores a generar el secuestro.

Afortunadamente en las primeras horas de la noche de este martes la policía dio con la mujer. Quien se encontraba en buen estado de salud, aunque para estar seguros de ellos la trasladaron al hospital más cercano. Por otro lado la familia de la victima asegura desconocer la supuesta deuda que motivó el secuestro.