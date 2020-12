Atención: confirmaron a 2.500 policías para los controles de Navidad

En vísperas de Navidad, desde la Secretaría de Seguridad y Orden Público confirmaron que habrá 2.500 policías apostados a las tareas de prevención y control. Además, habrá un importante remanente para las tareas de prevención de hechos ilícitos.

Según señaló Abel Hernández, subsecretario de la repartición, desde la fuerza apuntarán a servicios internos y externos. 'Hablamos de los operativos de tránsito que hacen a la regulación y control de alcoholemia', dijo a radio Concepto.

Además, destacó que habrá un fuerte foco sobre las fiestas clandestinas y reuniones no permitidas. En este sentido, recordó que no están habilitadas las reuniones sociales que no sean en espacios gastronómicos. También, están prohibidos los acampes en zonas verdes y campings. 'No se puede garantizar la desinfección y los protocolos en estos lugares', apuntó.

Por último, recordó que todas las recomendaciones que realizó el Gobierno de San Juan son aplicables 'única y exclusivamente' a las reuniones familiares.