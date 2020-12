Detuvieron a los asesinos de un nene de 3 años

Según lo informado por la policía de la Matanza, cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes fueron detenidos acusados de haber participado en el crimen de un pequeño de 3 años. Los detenidos de 16 y 17 años poseen antecedentes por robo automotor. La víctima murió el sábado de un disparo en el pecho en lo que habría sido un ataque contra su tío.

La madre del pequeño Benjamin indicó que los malechores tiraron a matar. Ella recuerda el momento en que perdió a su pequeño ya que expresó a su marido: " 'uh, están robando'. Lo primero que hicimos fue cerrar la puerta y no me di cuenta de que mi hijo había quedado atrás. Ahí es donde ellos disparan (...) hay dos tiros que no salieron porque si no tendríamos otra víctima". Con lagrimas en sus ojos agregó que su pequeña de dos años pregunta por su hermano y ella no sabe que decirle.

Las aprehensiones fueron concretadas en la madrugada de este lunes, tras llevar a cabo una serie de allanamientos. La policía considera que el autor material del disparo que se llevó la vida de Benjamín Iñigo es uno de los menores detenidos.

Una de las fuentes de la investigación aseveró: "En un principio se indicó que el adolescente de 16 era el autor de los disparos, pero eso no está tan claro porque otros testigos mencionan a otro de los detenidos. Hay que esperar los peritajes y los testimonios".

Por otro lado, los mayores de edad aprehendidos fueron identificados como Héctor Jesús Santiago Villalba, de 19 años, alias "Papu", a quien se le secuestró en su domicilio una pistola marca "Browning" calibre 9 milímetros, y Matías Nicolás Barrera, alias "Achi", de 25.

Cabe recordar que el crimen del pequeño ocurrió el sábado antes de la medianoche cuando dos delincuentes se bajaron de un auto para asaltar a un motociclista. La victima es el tío del fallecido. Los malechores lograron sustraer un celular, pero con el cruce de insultos es que se efectuaron disparos.

El niño, que estaba en el lugar, recibió un tiro en el tórax. De inmediato fue derivado de urgencia a la Clínica Figueroa Paredes. Pero no resistió y murió producto de la letal herida.