El propietario de la Terraza enfurecido por una nueva clausura

El pasado domingo en la noche el complejo ‘La Terraza’ fue clausurado por la Policía y la Justicia. Según el informe policial, no estaban respetando su capacidad ocupacional y la gente se estaba intentando colar a los complejos vecinos.

Juan Margarit, propietario del complejo, relató al móvil de Canal 13, cómo se dieron los hechos de la segunda clausura en poco más de un mes. El dueño expresó que ya están cansados de la situación, ya que con estas acciones no les están permitiendo trabajar.

El propietario aseguró que cumplen con todos los protocolos requeridos para tener abiertos. En ese sentido, Margarit aceptó que en la primera de las clausuras, la culpa la tuvieron ellos, ya que les faltaba seguridad para hacer respetar los protocolos Covid 19.

‘Este domingo nos volvieron a caer, no soportamos más esta situación, no nos dejan trabajar tranquilos’, expresó el propietario. Además, contó que la clausura se debió por la gente que estaba en la playa. En este sentido, Margarit se desvinculó del hecho, señalando que aquel espacio es público y ellos no tienen injerencia, ni control en lo que hagan esas personas.

Margarit contó que Recursos Energéticos les dio un documento en el cual se aclara que el territorio de la playa no corresponde a sus límites y, por tanto, no tienen control en lo que sucede en ese espacio. ‘Les mostramos el papel, pero no nos hicieron caso’, se quejó el bolichero.

En el complejo ‘La Terraza’ trabajan 7 personas, que cuando el bar es clausurado pierden de realizar su actividad laboral. Su propietario contó a Canal 13 que el pasado domingo cuando se dio la clausura, el lugar no tenía ocupado ni 10 mesas ocupadas de las 30 de las que disponen.

También, Margarit informó que en el lugar cerrado entran 10 personas y en el abierto 160, pero las autoridades que realizaron el operativo tomaron como espacio abierto al espacio que compone el complejo y la playa.