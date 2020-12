Le robó a un policía y fue asesinado a balazos

Un hecho delictivo terminó en asesinato durante la noche del pasado lunes 28 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sucedió fue que un efectivo policial que se encontraba trabajando como taxista durante su franco, fue abordado por dos delincuentes que le quitaron su dinero. El oficial se identificó como policía y abrió fuego terminando con la vida de uno de ellos.

Todo sucedió alrededor de las 22:45 del lunes en la intersección de las calles 9 de Julio y Suipacha, dentro de los límites de la localidad bonaerense de Lanús. En este lugar un efectivo policial se encontraba de franco, pero para generar un poco más de ingresos decidió trabajar como remisero.

En un momento dado dos personas subieron a su automóvil Honda Fit y se hicieron pasar por pasajeros. Sin embargo se trataba de dos delincuentes que amenazaron con un arma al conductor y le quitaron todo su dinero. Ante esta situación el uniformado se identificó como policía y dio la voz de alto.

Al ver que los cacos no acataron la orden tomó su pistola reglamentaria y abrió fuego contra ellos que todavía permanecían en el asiento trasero del vehículo. Debido a los disparos uno de los jóvenes falleció de manera instantánea y otro, de 16 años, terminó con varias heridas en su espalda y en uno de sus brazos. No obstante se confirmó que las lesiones no revisten gravedad.

Ya que todo apunta que el hombre disparó contra los cacos en legítima defensa, el fiscal de la causa decidió no tomar ninguna medida en contra de el. Sólo se le informó sobre la formación de la causa y se le secuestró su pistola al igual que la que pertenecía a los malvivientes.