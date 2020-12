Buscan intensamente a un joven que desapareció en Rawson

En horas de la mañana de este jueves 31 de diciembre se reportó la desaparición de un joven en la provincia de San Juan, más precisamente en el departamento Rawson. Se trata de un chico de 18 años de edad que se fue de su domicilio y no sólo no ha regresado si no que no se tiene ningún rastro sobre su paradero.

Desde la Policía de San Juan informaron que el desaparecido es un joven de 18 años de edad, llamado Nahuel Adrián Fernández. Esta persona se retiró de su domicilio ubicado dentro del Barrio Salvador Norte, dentro de los límites del departamento Rawson. A día de hoy este chico no ha regresado a su casa.

Luego de realizar la denuncia correspondiente los familiares del desaparecido brindaron una descripción detallada del mismo, para que toda la comunidad pueda colaborar en este operativo de búsqueda. Se informó que Fernández tiene una altura de 1,70 metros, es de tez moreno, tiene el pelo corto y es de contextura física delgada.

Al momento de abandonar su casa vestía una bermuda de color rosado con un estampado de flores, una camisa tipo hawaiana también con un diseño de flores y un par de zapatillas de color blanco de la marca Nike. Cabe mencionar que quien pueda aportar algún dato debe comunicarse con la comisaría sexta al 4240984, llamar al 911 o dirigirse a su dependencia policial más cercana.