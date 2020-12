El calvario que vivía una jubilada de Capital

Un llamado telefónico a la comisaria fue lo que alerto de horror que vivía Elsa Moreno de 84 años. Ella era maltratada de varias maneras por Gonzalo Moreno de 37 años. La señora sería la abuela del violento.

El hecho sucedió en calle Colombia y Avenida Rawson, Vº Jardín, Capital. En el lugar personal de Comisaria 27° entrevistaron a ambas personas. Es así como constataron el calvario que vivía Elsa. Este hombre no solo no le daba de comer, sino que le retenía su tarjeta de cobro de jubilación y no le daba el dinero del beneficio.

Esta denuncia anónima derivó a que los oficiales encontraran en el domicilio una planta de marihuana de un metro y medio de alto. Del mismo modo hallaron un arma de fuego calibre 38 marca Wesson american no tendría municiones.

Por cada uno de estos hechos es que el hombre de 37 años fue aprehendido por causa federa y maltrato de persona.