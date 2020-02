Brutal: hombre casi mata a su ex pareja y a su propio hijo

Otro hecho de feroz violencia de género casi termina en homicidio en Albardón. Todo comenzó el sábado a la tarde noche cuando una mujer llegó hasta la Villa Villicum con su hijo de apenas 9 meses. El motivo era encontrarse con su ex pareja y papá del nene para hacerle una serie de reclamos que no trascendieron. Según fuentes policiales contaron a CANAL 13 lo que comenzó siendo una charla pasó a una discusión que terminó con el hombre ahorcando con sus manos a la mujer. Por la presión ejercida sobre el cuello la mujer cayó inconciente al piso junto a su hijo que lo tenía en brazos. Los vecinos alertaton a la Policía que cuando llegaron se encontraron con esta terrible escena.

Según contaron las fuentes policiales, el hombre, de quien no dejaron trascender su identidad, no es la primera vez que ataca a su pareja y sostuvieron que si no hubiese llegado a tiempo los efectivos policiales, el descenlase de la historia podría haber sido peor. Logicamente el hombre fue detenido y trasladado a la comisaria 18 de Albardón, mientras que la mujer y el bebé están en observación en el Hospital Rawson. Justamente el bebé sufrió un golpe en su cabeza, sin gravedad, producto del choque contra el suelo. Ahora se espera que la mujer radique la denuncia correspondiene ante la justicia.

Este caso se suma a los más de 400 que se han producido y denunciado en lo que va de este 2020 según comentó Adriana Ginestar, Directoria del área de la mujer de la provincia. También en Flagrancia que desde este año empezó a juzgar casos de violencia de género es impresionante la cantidad de intevenciones que han tenido. Esta alarmante situación se refleja por ejemplo en las audiencias de este lunes 3 de febrero, donde habrán cinco audiencias de violencia de género.