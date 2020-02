Casi una tragedia: un colectivo chocó contra tres caballos

Este viernes cerca de las 23 hubo un fuerte sinistro vial en la ruta que va hacia la localidad de Tudcum en Iglesia. Un colectivo de media distancia terminó impactando tres caballos en plena cinta asfáltica. Producto del golpe, dos de los tres equinos murieron en el acto. Por el lado del chofer y los pasjaeros, pese a tener golpes producto de la bruzca frenada no se registraron heridos de gravedad.

Según Radio Cumbre de aquel depatamento, testigos y el propio chofer contaron que la ruta al no tener luz, la visibilidad es escasa y por eso los animales se los encontraron "de golpe". Si bien el impacto fue lo suficientemente fuerte para que dos animales murieran, cabe destacar que la velocidad del colectivo no era tan alta y eso evitó que el impacto dejaras consecuencias peores en él y los pasajeros. Además el chofer intentó frenar el colectivo y no realizó ninguna maniobra temeraria que también podría haber echo terminar en peores condiciones la movilidad y todos los que iban en el interior.

En la ruta a Tudcum, contaron vecinos, es constante ver animales sueltos, y de noche la mayoría terminan en medio de la ruta. Por su parte desde la Policía ya buscan al dueño de los caballos, no trascendió si los mismos estaban marcados, lo que haría más sencillo poder identificar al dueño. Finalmente y tras ser revisados medicamente para descartar cualquier tipo de lesión grave, los pasajeros llegaron a destino.