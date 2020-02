Escalofriantes detalles del ataque del Joker de Villa Krause a dos niños

El pasado fin de semana, se produjo un confuso episodio en la plaza de Villa Krause que terminó con el popular payaso ‘Lala lala’ tras las rejas. Según consta en denuncia policial realizada en Comisaría 6ta, el hombre agredió física y verbalmente a dos niños. La madre de uno de ellos, decidió contar todos los detalles del ataque a Canal 13.

"Mi hijo salió de casa a jugar a la pelota y se acercó al payaso para ver qué hacía con los globos. Este hombre le dijo acá tengo un globo con cáncer y parece que al manipularlo se explotó", manifestó. Fue ahí cuando el payaso le dijo a uno de los nenes 'a vos te voy a matar gordo, ya me vas a ver sin pintura', insinuando que no siempre es un payaso bueno.

"Mi hijo le dijo 'buena Joker', como este villano de la película, y se fueron a ver unos perros que venden acá en la plaza de Villa Krause", expresó la madre. Ahí, el hombre fue corriendo detrás de ellos, y cuando los alcanzó agarró a uno del cuello desde atrás, lo levantó y le dijo que le iba a quebrar todos los huesos y cuando lo bajó le volvió a apretar el cuello.

"Ahí mi hijo se vino a mi casa y cuando le vi el cuello rojo me di cuenta que algo había pasado. Me contó y fui a la comisaría a poner la denuncia y querían tomarlo solamente como una contravención para que pague una multa y se acabe", explicó. Sin embargo, la joven se negó y pidió hacer una denuncia penal porque había amenazas, considerando que el payaso es un peligro, al haberse atrevido a levantar y ejercer violencia física y psicológica sobre un niño ajeno.

"Mi hijo jamás escucha ese tipo de cosas en casa. Al payaso le dicen 'Lala lala' y siempre está vestido con un traje de lunarcitos verdes flúor. Lo liberaron y al otro día ya estaba en la plaza, siendo que representa un peligro para la sociedad", detalló. La madre destacó que sobre todo es un peligro para los niños que son su público, ya que no sabe cómo puede llegar a reaccionar en otra situación.

"El señor que vende los perritos me dijo que él había visto todo pero nadie se metió a defender a mi hijo y yo no me animé a enfrentarlo teniendo en cuenta lo que hizo. Lo que correspondía era denunciarlo", agregó. Por último, aseguró que va a seguir yendo a la comisaría porque quiere saber qué va a pasar después de esto, considerando que no puede quedar así. "No me he enterado de otros casos similares de él pero representa un peligro", concluyó.