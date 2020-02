Exclusivo: los nenes atacados por el Joker de Villa Krause rompieron el silencio

Tras dar a conocer la denuncia contra el popular payaso de Villa Krause, conocido como el 'Lala lala', Canal 13 dialogó en exclusiva con los dos niños agredidos. "Fuimos a ver cómo hacía los globos el payaso y cuando nos acercamos nos dijo que tenía un globo con cáncer y se le explotó", comenzó detallando uno de los nenes.

Ante la llamativa actitud del hombre, el otro niño le dijo 'buena Joker' y se fueron a ver perritos que venden en la plaza. "Ahí nos empezó a corretear y a él (su amigo) lo levantó del cuello y los pies le colgaban en el aire", agregó el nene.

Noticias Relacionadas Escalofriantes detalles del ataque del Joker de Villa Krause a dos niños

Según explicaron, tras esta agresión decidieron irse caminando pero el 'Lala lala' los siguió amenazando. "Nos dijo 'te voy a quebrar los huesos vas a ver'. No le habíamos dicho nada más que 'Joker'", aseguraron.

Por su parte, el nene atacado físicamente expresó que cuando el payaso lo agarró sintió que lo raspó con el traje que tenía, mientras lo levantaba y ahorcaba, sin que el nene pudiera defenderse. "Ya no me quedó ninguna marca. Lo volví a ver en la plaza vendiendo globos aunque no me dijo nada ni me miró", agregó el niño.