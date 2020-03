Imágenes escalofriantes: hallaron seis perros envenenados en Rawson

Imágenes escalofriantes fueron la que dejó en la mañana de este lunes un envenenamiento masivo en las inmediaciones del Ex Coloso de Rawson. Sucedió en república del Líbano entre España y Triunvirato, donde aparecieron seis perros intoxicados.

Tres de los animales ya estaban sin vida y otros tres aún agonizaban. "A los más grandes los han tirado, al igual que a la hembra. Uno de los perros está a la orilla del cesto de basura muerto y el más grande se acercó a olfatear y se murió al instante", señaló una testigo.

Y agregó: "Había uno agonizando pero me dijeron que no lo sacara porque era muy fuerte el veneno y me podía hacer mal". Hasta el lugar llegó personal de Criminalística e hizo el vallado para evitar que las personas se acerquen y tengan contacto con el veneno.

El químico que se habría usado es "muy potente" y producto de esto estuvo cortado por varias horas la calle República del Líbano. La gente que andaba por el lugar aseguró que el olor era muy fuerte y si bien buscaron el veneno, no lo encontraron.