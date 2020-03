Violencia en Chimbas: una abuela puso su cuerpo para que esclarecieran varios robos

Este viernes 20, alrededor de las 13, en el departamento de Chimbas una abuela de unos 78 años sufrió un violento asalto por parte de dos delincuentes que la abordaron para poder sustraerle sus pertenencias.

Afortunadamente, la Policía llegó al lugar y pudo detener a los malvivientes en cuestión. Además, la víctima, debido a las heridas que sufrió, tuvo que ser trasladada rápidamente a un hospital.

No obstante, los ladrones no sólo serán juzgados por este robo y por las heridas que le provocaron a la mujer de 78 años. Es que, los oficiales que llevaron a cabo este operativo pudieron secuestrar otras pertenencias que no eran de la victima de este caso.

Entre los objetos secuestrados se pudieron apreciar varios teléfonos celulares, que no dejaban de sonar cuando los oficiales llevaban a cabo su trabajo. Se presume que dichas llamadas eran de sus propietarios, víctimas de otros robos.