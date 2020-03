Analizarán si cierran el mayorista del empresario que rompió la cuarentena

Este sábado la Policía de la provincia aprehendió al empresario Andres Icazati Gonzalez cuando llegaba a su domicilio en un barrio privado de Rivadavia por incumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días tras llegar de su viaje en Cancún, México. Icazti Gonzalez debía estar hasta el 30 de abril en cuarentena y sabiendo eso se registró en un hotel céntrico para cumplirla, pero tres días más tarde la terminó rompiendo. Esta grave falta lo llevará a Icazati Gonzalez a tener que enfrentar un proceso judicial en el sistema de Flagrancia donde puede llegar a recibir hasta dos años de prisión por el incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal.

Ante esta situación en la conferencia de prensa que a diario da la titular de Epidemiología, Monica Jofre, donde da las cifras oficiales de casos en San Juan, la cual cero hasta el momento, también se refirió a este caso en particular. Jofre sostuvo que personal de salud se está poniendo en contacto con la familia de Icazati Gonzalez para determinar si algún integrante de la familia viajó con el aprehendido o si al llegar tuvo contacto con alguno de ellos y no están cumpliendo tampoco con la cuarentena. Con respecto al supermercado mayorista que tiene el empresario junto a su familia, Jofre, aclaró que se hará un seguimiento de Icazati para saber si el empresario estuvo en la casa central del mismo para determinar si deberá cerrar o no el local comercial. "Hay que determinar que fue a hacer Icazati Gonzalez al suepermercado, con quien tuvo contacto y cuanto tiempo estuvo, para determinar si es o no necesario algún tipo de cuarentena".

Esta investigación y recolección de datos llevará unos días hasta que se tome una determinación final con respecto a alguna medida o no que pueda afectar el normal funcionamiento del supermercado mayorista. Por su parte el empresario seguirá en cuarentena bajo custodia esperando ser citado por Flagrancia para la primera audiencia, la cual se estima podría ser la semana que viene, teniendo en cuenta que más allá de la cuarentena obligatoria, lunes y martes es feriado nacional. El de Icazati Gonzalez no es el único caso, en la primera jornada de cuarentena obligatoria, hubo 16 aprehendidos por la misma situación.