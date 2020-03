Degenerado: un policía fue detenido por abusar a su hija de 9 años

El desagradable hecho sucedió en la vecina provincia de San Luis, en donde un agente de policía que formaba parte del Cuerpo de Infantería, fue detenido luego de ser denunciado por su ex mujer, alegando que el efectivo abusó en reiteradas oportunidades a su pequeña hija de apenas 9 años.

Las autoridades informaron que la situación fue descubierta por la madre de la menor. La revelación se dió cuando la nena le solicitó a su mamá una crema para tratar algunas paspaduras que estaba sufriendo. A raíz de este pedido, la madre revisó a la niña para detectar la zona que se encontraba afectada y se encontró con algunas lesiones que le resultaron bastante extrañas.

Acto seguido, la mujer le consultó a la pequeña si alguien la había maltratado o manoseado, a lo que la menor contestó manifestando que había sido su propio padre quien había abusado de ella en múltiples oportunidades. Luego de descubrir esta triste situación, la mujer realizó una denuncia en contra de su ex pareja, de quien se separó hace más de un año.

No obstante, esta no fue la primera denuncia que recibió en su contra el implicado, ya que se descubrió que en un pasado la abuela materna de la víctima, ya había manifestado esta situación a las autoridades, luego de que uno de los hermanitos de la pequeña le contó a la anciana que su papá abusaba de la menor. Lamentablemente esa denuncia no llegó a buen puerto.