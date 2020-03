Cayó el Robin Hood sanjuanino: proponía saquear sólo la mercadería necesaria

El hombre realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que mencionaba que vive "día a día", por lo que si no trabaja, su familia no tiene que comer. Luego de explicar su situación, el protagonista de esta historia amenazó con saquear mercadería si esta situación no cambiaba.

La publicación decía lo siguiente: "Yo entiendo que me tengo que quedar en mi casa, pero yo vivo del día a día, yo tengo familia. Si no trabajo mi familia no come, no tengo nadie a quien me ayude" luego agregó: "Si esto sigue, voy a tener que tomar otras medidas aunque no quiera, pero esta es la realidad. Yo invito a la gente que tiene el mismo problema que el mio a hacer un saqueo.", pero aclaró: "Sólo mercadería, pañales, lo que nos hace falta realmente".

Luego de que esta publicación comenzara a hacerse viral en las redes, la Sección Seguridad Personal de la Dirección Judicial de la Policía de San Juan, en conjunto con el Quinto Juzgado de Instrucción, comenzaron a realizar una investigación para poder detener a este hombre.

Finalmente, este día jueves 27 de marzo, el personal de las instituciones anteriormente mencionadas lograron aprehender al protagonista de este particular historia. Se averiguó que el implicado se apellida Heredia, que es oriundo de la ciudad de Chimbas y que posee antecedentes judiciales por delitos contra la propiedad.

Heredia fue apresado por incurrir lo que se establece en el articulo 209 del Código Penal. Dicho articulo condena a aquellas personas que instiguen públicamente a cometer un delito determinado contra una persona o institución.