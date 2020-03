Se les perdió el Mocoroa: los paró un control policial y respondieron a las piñas

Un insólito hecho tuvo lugar este martes por la mañana en un conocido cruce capitalino. Dos sujetos fueron detenidos luego de circular sin justificación en plena cuarentena. Por si fuera poco, quisieron golpear al personal policial, por lo que fueron reducidos y puestos a disposición de la Justicia.

El episodio tuvo lugar a las 9.30, en la intersección de calle Mendoza y San Luis, en Capital. Dos personas, de las cuales aún no trasciende la identidad, circulaban en un vehículo, marca Chevrolet Corsa, por calle San Luis cuando fueron frenados por el retén policial. Allí, ambos fueron entrevistados y no pudieron justificar su circulación, pero ahí no terminó todo.

Según pudo presenciar Canal 13, el personal policial comenzó a labrar el acta de infracción y los sujetos no pudieron con su genio: comenzaron a lanzar golpes de puños e insultos al personal policial, por lo que después de un tenso momento ambos fueron reducidos.

Finalmente, todo terminó con ambas personas detenidas y en manos de la justicia bajo el fuero de Flagrancia.