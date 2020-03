Colectivo impactó a un auto en pleno centro: una pasajera hospitalizada

Este miércoles, pasadas las 8 de la mañana, se produjo un siniestro vial en avenida Libertador y calle Jujuy que involucró nuevamente a un colectivo. Se trata del interno 57 de la línea 33 por Salta de la empresa Albardón, el cual impactó a un Renault Clío negro, que iba por Jujuy de sur a norte.

Mientras que el micro circulaba de oeste a este, con una buena cantidad de pasajeros, de los cuales una mujer resultó con golpes y tuvo que ser hospitalizada. De inmediato llegó una ambulancia para asistir a la señor que había quedad sentada en las escaleras del colectivo, a quien se le tuvo que colocar un cuello ortopédico.

El choque se dio desde el micro hacia el auto, en la parte izquierda, entre la puerta delantera y trasera. "Se me cruzó", afirmó el conductor del Clío, quien no quiso dar más detalles, al igual que el colectivero, que directamente no dijo más que "estoy perfecto".

Hasta el lugar llegó el esposo de la mujer afectada, el cual se retiró del trabajo para ir a conocer el estado de salud de su pareja. El hombre detalló que su esposa iba a ver a una tía al hospital Rawson, cuando se produjo el accidente. "Solo me dijeron que iba sentada", agregó.