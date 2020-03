Santa Mechera: la comerciante sanjuanina que perdonó a una ladrona

Una mujer quiso robar dos pantalones en una tienda de Capital y fue descubierta por la dueña del negocio. La supuesta clienta había entrado al probador y en un bolso se llevaba dos pantalones.

“Hoy me tocó por primera vez tener que revisar un bolso, porque permití que ingresará con él al probador. Me llevé la sorpresa de que esa persona me estaba robando”, contó en redes sociales la dueña del local “Como para mi talle”.

Al parecer, la mujer fue al local con prendas que supuestamente había robado en otro comercio, según el posteo de Facebook. Pero lo que más llamó la atención a la dueña del local fue lo que ocurrió el día después.

“Vino a pedirme perdón y yo acepte sus disculpas. No es fácil arrepentirse y dar la cara”, escribió. Lo único que pedía la dueña del local era que se arrepienta y no lo haga más en ningún otro lado, dijo. “Sinceramente mí corazón hoy queda tranquilo”, concluyó.