El calvario de la mujer desaparecida : Su ex tenía una perimetral

El pasado jueves por la noche una mujer desapareció junto a sus cinco hijos, según informó la policía de San Juan. Se trata de Rosa Vanesa Díaz quien, según afirmó su hermana Cecilia este viernes a Canal 13, se encontraría con su marido, que la habría golpeado y obligado a irse con él.

Sus familiares contaron que la mujer de 33 años, no volvió a su casa del barrio Arenales y despertó las alarmas de ellos, quienes radicaron la denuncia. A través de las redes sociales, difundieron un flyer sobre la búsqueda de Vanesa y sus hijos. Según publicó la página 911 Mujer, Díaz, desapareció luego de ser agredida por su pareja ex pareja. En la imagen, aseguraron que su ex marido, José Raúl Núñez, se la llevó contra su voluntad cerca de las 22, luego de golpearla brutalmente.

Cecilia contó que su hermana está viviendo en el Médano de Oro y que el hombre tenía una orden de restricción perimetral por dos denuncias por maltrato delante de los niños. Además afirmó que mantuvo contacto telefónico con Rosa, antes de desaparecer y, fue ahí donde le afirmó que el hombre le habría violentado.

“Mi preocupación es saber dónde está porque si la policía la busca y no la puede encontrar, ¿dónde está?”, se preguntó la hermana de la mujer desaparecida.

“Hubo un encuentro en donde de alguna manera él se comunicó con mi hermana, donde la convenció de irse con juntos” relató Cecilia. También dijo que desde la Comisaría 17 le pidieron el número telefónico de su hermana para comunicarse con ella, pero hasta el momento los intentos fueron en vano, ya que da ocupado. La policía, incluso realizó allanamientos en la casa y no encontró indicios de dónde se puede encontrar.

La hermana de Rosa, contó que los efectivos también fueron a los lugares donde frecuenta Núñez, pero no pudieron dar con él y eso hace crecer la hipótesis de que se encuentra con el marido. Uno de los detalles que Cecilia contó sobre el violento hombre, es que se mueve en una Camioneta 4x4 marca Toyota de color blanca.