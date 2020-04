Indignante: Le incendiaron el auto a una médica con coronavirus en La Rioja

En la madrugada del martes, una médica de la provincia de La Rioja se vio sorprendida cuando observó que el auto de su familia amaneció quemado junto a un mensaje anónimo que decía “Ratas infestadas, vayansé". La médica, víctima del hecho vandálico se llama Claudia Salguero y está aislada tras haberse contagiado de coronavirus. Pero el mensaje violento parece ser poco casual: ya que se produjo luego que el gobernador Ricardo Quintela culpó a los médicos por su “irresponsabilidad” en la atención, a raíz de que la mayoría de los afectados por la pandemia son profesionales de salud. “Es el colmo que se enfermen por compartir mate”, dijo el mandatario provincial.

Claudia Salguero tiene 51 años y es jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional “Vera Barros”, el centro de salud más importante de la capital riojana. Es, además, subjefa de la UTI del Instituto Médico y Quirúrgico “Mercado Luna”, donde mantuvo contacto con la pediatra Liliana Ruiz, el primer caso riojano de COVID-19. Hace dos días, la médica publicó un mensaje en su Facebook en el que cuestionaba con dureza al gobernador Quintela. Su comentario se viralizó, pero nunca imaginó lo que ocurriría esta madrugada.

Noticias Relacionadas Encontraron a una jubilada tomando sol en plena cuarentena y no creerás lo que pasó

La médica dialogó en charla telefónica con Infobae y señaló: “La verdad, es algo lamentable. No estamos habituados a este tipo de vandalismo en la provincia. Esto pasó a las 5 y media en el domicilio donde vive mi hija con su papá. Ellos se dieron cuenta porque empezaron a ladrar los perros y vieron que la camioneta estaba prendida fuego en el interior. Cuando se acercaron vieron el cartel”. En su mensaje en las redes sociales, Salguero se había mostrado en desacuerdo con las declaraciones del gobernador de La Rioja, que culpó a los médicos de no tomar las medidas preventivas adecuadas, como “no compartir mate y las mesadas”.

“Me siento avasallada, humillada, ninguneada, una sensación de cansancio mental, espiritual, agotamiento, indescriptible. Esta sensación no la había experimentado NUNCA. Luego de alentar a todos mis colegas, me embargó una sensación de ahogo y no me pude contener y decidí escribir esto. A usted SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA DON RICARDO QUINTELA!!!”, escribió la doctora en uno de los fragmentos de su interpelación pública.

La teoría del mandatario, ocasionó una fuerte tensión con los gremios de la salud, ya que el gobernador riojano se funda en que el 80% de los casos de coronavirus en esa provincia afecta al personal médico, según informó el sitio El Federal. Este modo de propagación de la enfermedad agregó una dificultad adicional para las autoridades gubernamentales. Por los contagios, la clínica “Mercado Luna” tuvo que entrar en cuarentena y su onda expansiva llegó hasta Emergencia Riojana Inmediata (ERI), otro de los centros de salud locales donde presta tareas.

Salguero contó a Infobae: “Estoy con mucha preocupación y tristeza, aunque no tengo miedo. Estas cosas a una la hacen reflexionar. Fue una publicación que tomó mucha notoriedad, la hice desde el corazón, creo que molestó. En este contexto, no puedo dejar de pensar que un fánatico, un político o un seguidor de él pudiera haberlo hecho. Pero no puedo acusar a nadie ni aseverar quién fue”.

Según la médica, la familia ya había recibido amenazas de parte de un vecino antes de ese posteo, el dueño de un almacén cercano. Al igual que otros médicos y trabajadores de la salud, ese tipo de reacción se produce temor al contagio que está instalado en algunos sectores de la sociedad. Pero ese tipo de comportamientos que ocurrió en el barrio “CGT sur” no es la norma en la Ciudad. "Los vecinos suelen ser muy amables y solidarios, La Rioja es una ciudad tranquila. Por eso nos generó mucha preocupación este vandalismo”, amplió Salguero.

La familia radicó la denuncia penal por el ataque vandálico y se aprestaba a declarar ante las autoridades. El propio gobernador Quintela tomó nota, repudió lo sucedido e instruyó a las fuerzas de seguridad a que realicen una investigación. "Quiero manifestar mi solidaridad absoluta con la familia de la Dra. Salguero que sufrió un acto de vandalismo absolutamente repudiable. Como sociedad toda debemos ser conscientes que todas las personas nos debemos respeto”, comunicó a través de su cuenta personal oficial.

Desde el lunes, el mandatario provincial intentó apaciguar el enrarecido clima político en la provincia, luego de la reacción de los sindicatos médicos y el malestar social generado por la crítica hacia el personal de salud. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FEPROSA) dio a conocer la tensión a través de un duro comunicado. Poco después, Quintela tuvo que bajar el tono de sus dichos y se disculpó. El gobernador explicó: "No fue un tema para imputarles algo, fue un pedido. Son los que más saben, los que más preparados están”.

Para Salguero, las declaraciones del mandatario no ayudan cuando todo el sistema de salud trabaja para enfrentar la pandemia. El planteo está en sintonía con los casos crecientes de discriminación que se están registrando en el país hacia los profesionales de salud y personas contagiadas por coronavirus. La médica riojana sostuvo: “Son dichos que generan mucha ansiedad en la población, que empieza a mirarnos sin confianza. Y cuando se pierden la confianza en el profesional, se generar reacciones como éstas. Lo primero que uno aprende es la bioseguridad en terapia intensiva y en cuidarse uno y a su paciente".

Desde hace 21 días, Salguero transita la situación de aislamiento obligatorio alejada de su familia. Está a la espera de que el hisopado arroje el ansiado resultado negativo que le corrobore la partida del virus de su cuerpo. Hasta el momento, sigue atendiendo y realizando consultas de manera remota con sus pacientes. “Estoy esperando ansiosamente los resultados, se que me necesitan en varios lugares. Es poco el personal capacitado que tiene manejo de terapia intensiva. Cuando salga voy a seguir atendiendo como siempre, con la misma dedicación. La terapia intensiva es mi vida y con mi trabajo es mi familia", concluyó Salguero en diálogo con Infobae.