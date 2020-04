Con gas pimienta quiso escapar de la policía mientras violaba la cuarentena

Un violento hecho protagonizó una mujer en Buenos Aires, cuando fue entrevistada por efectivos policiales ya que se encontraba circulando por la vía pública, sin barbijo, ni protección facial. El personal policial le preguntó a dónde se dirigía y ella reaccionó de manera violenta, mordiendo, rasguñando y rociando con gas pimienta a tres oficiales.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, alrededor de las 16:30. Aunque claramente estaba violando la cuarentena obligatoria, ella justificó su presencia en la vía pública amparándose en la Constitución Nacional.

Los efectivos policiales se acercaron a la mujer para averiguar hacia donde se dirigía, cuando a unos metros, los agentes la interceptaron y le pidieron que se identificara e informara el motivo por el que se encontraba en la calle. Sin embargo, ella se negó y argumentó: “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podés tocar”.

Ante esta situación, se inició un diálogo que quedó registrado en un teléfono celular por uno de los policías.

— Venga para acá, no la voy a tocar —le pidió el policía—, pero usted está quebrantando la ley.

— Vos la estás quebrantando —respondió ella—. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

— ¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia.

— No importa, un decreto no está por encima de la Constitución.

— Usted va a ir a la comisaría.

— A vos te voy a mandar a la comisaría.

— ¿Dónde vive usted?

— No tengo por qué decírtelo.

— Se está negando a identificarse, ¿se está resistiendo? Va a tener una resistencia también.

El intercambio verbal se interrumpió cuando el policía se colocó delante de la mujer. En ese momento, ella extrajo un aerosol de gas pimienta, lo atacó rociándolo en la zona de los ojos y trató de alejarse.

De inmediato los otros oficiales persiguieron a la mujer. Según fuentes policiales, le mordió la mano derecha a uno de esos agentes y al otro lo rasguñó en el brazo izquierdo. La tensa situación culminó cuando dos efectivos femeninos la redujeron.

La mujer, de 29 años, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2da de San Martín. La UFI Nº 06 de San Martín y el Juzgado Federal de Tres de Febrero resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena).