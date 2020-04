Crecen las dudas acerca del hombre muerto en la ruta

Este sábado, en diálogo con Canal 13, el Comisario Inspector Abel Aciar de la Departamental 2 informó que el hombre encontrado sin vida en Ruta 40 y Calle Oro aún no fue identificado. Además declaró que manejan distintas hipótesis, ya que el hombre fue encontrado con un casco en su cabeza pero no se detectó rastro de la moto en la zona.

El comisario Inspector dijo: "Estamos trabajando con la hipótesis principal de un accidente vial. En este momento se encuentra personal policial de la Comisaría 17 y personal del juzgado correccional N°2. Aparentemente venia en una moto, se supone porque estaba con un casco, el rodado no se encontró"

"Hay personas que denunciaron y le van a tomar su testimonio, aparentemente ellos tampoco habrían visto la moto, directamente vieron el cuerpo. Es un hombre mayor de edad, que sería del departamento de Chimbas", amplió el jefe de zona policial.

La hipótesis principal que manejan, es un accidente vial, todo indica que circulaba en moto, choco con el montículo y falleció. Personal de criminalística está trabajando en la zona donde fue encontrado el cuerpo sin vida. El cuerpo no tenía muchos signos de violencia al momento de ser encontrado.

"La persona ha transitado por un lugar por el que no debería hacerlo, no es común que la gente transite por este lugar. Se está trabajando en encontrar a los familiares, no hay más testigos que los que denunciaron", cerró el Comisario Inspector Abel Aciar. El cuerpo fue encontrado sobre las 6:30 a la vera de un monticulo de tierra, según lo que informaron a primera hora fuentes policiales.