Degenerado: tucumana de 16 años grabó cómo su abuelo la acosa sexualmente

Durante el pasado domingo 26 de abril, se comenzó a viralizar en las redes sociales, un video en donde se podía ver cómo una joven era acosada sexualmente por su propio abuelo. La joven manifiesta que tienen que soportar este tipo de situaciones desde hacer varios meses.

La protagonista de esta lamentable historia es una chica tucumana de 16 años de edad. Esta joven comenta que su mamá le regaló un teléfono celular para que pueda documentar esta situación y tener pruebas que confirmen lo que ella estaba contando. Por el contrario, su padre se mostró totalmente indiferente ante el sufrimiento de su hija.

En esta grabación se puede apreciar cómo el anciano se acerca a la habitación de la joven, con intenciones de "tocarla", a lo que la menor de edad se niega en reiteradas oportunidades. Luego de que el video se hiciera público, la víctima comentó que tiene mucho miedo por lo que pueda pasar después de dar a conocer esta situación, pero que "como la Justicia no hizo nada", prefiere hacer justicia social.

Finalmente la joven tucumana comentó lo siguiente: "Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece mi respeto ni el de nadie".