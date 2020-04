Insólito: Salió de la cárcel por el coronavirus y al otro día cayó por robo

Federico Benvenuto, de 34 años, salió de la cárcel de Marcos Paz el día martes y cayó detenido en la tarde del miércoles haber asaltado un comercio en la zona de Almagro. Su tiempo fuera de las celdas, sin embargo, fue efímero. Apenas unas horas después de que la Sala III de Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aprobó su salida de la Unidad 2 del penal bonaerense, Benvenuto volvió a delinquir. Cerca de las 16.20 de hoy, entró a una heladería de avenida Rivadavia y se llevó la recaudación del día.

Minutos más tarde, dos efectivos de la fuerza porteña que circulaban por la zona observaron al delincuente correr entre los peatones, dándoles empujones, lo cual les llamó la atención. Los oficiales lo persiguieron y lo alcanzaron en la intersección de las calles Yatay y Lezica. La sorpresa llegó al momento de identificarlo: los oficiales encontraron en uno de sus bolsillos un oficio donde figuraba que ayer había sido liberado de la cárcel de Marcos Paz por el Tribunal de Casación. También tenía 620 pesos en efectivo que había robado de la heladería.

Al consultarle por esto, Benvenuto increpó a los uniformados, y aseguró que le habían dado la libertad para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Mientras era arrestado, el detenido gritaba de forma irónica: “Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame, igual mañana me voy de nuevo”.

Sin embargo, según informó el periodista Mauro Z en su cuenta de Twitter, horas más tarde de la detención. El delincuente había salido en libertad el día martes por su estado de salud mental. Además el periodista manifesto en sus redes sociales "En diciembre, el mismo imputado, ya condenado a 1 años y 5 meses de cárcel por un robo simple, se había fugado del Borda. La Casación le dio la libertad ayer por sospecha de inimputabilidad. A nadie se le ocurrió una asistencia psiquiátrica?. Volvió a robar".

Acá está el fallo donde se decretó la libertad de un delincuente que fue atrapado hoy tras un asalto en Almagro. No tiene que ver con el Covid 19. Se decretó su libertad por su estado de salud mental y se le dio intervención a un juzgado civil. pic.twitter.com/XDXsfljJuU — Mauro Szeta (@mauroszeta) April 30, 2020

Según comunicaron fuentes policiales a medios nacionales, Benvenuto cumplía una pena junto a otro grupo por robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuran más de 15 causas, varias de ellas por robo a mano armada y lesiones. El caso quedó bajo la tutela del Juzgado Criminal y Correccional Número 57, a cargo de la doctora Fabiana Galletti y ante la Secretaría 61 del doctor Osvaldo Vázquez. Benvenuto fue trasladado a la comisaría de la zona, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales de rigor.