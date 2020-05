Golpeó y quiso robarle a la madre de un ex candidato a gobernador

El pasado miércoles, un sujeto entró en el domicilio de la madre del ex candidato a gobernador por Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, con intenciones de robar. La mujer se resistió al robo y el delincuente la golpeó salvajemente, y luego huyó del lugar.

El político, se manifestó por lo ocurrido en sus redes sociales y contó lo que pasó. “Un sujeto ingresó y golpeó ferozmente (por su madre), ella intentó defenderse pero sus fuerzas, por supuesto, no eran equiparables a las del agresor. Ella quedó con todo el cuerpo adolorido y el ojo con hematomas” escribió.

Fernández, contó que el ladrón al escuchar el ruido de su auto salió corriendo. “Gracias a Dios llegué justo en ese momento” dijo el ex candidato a gobernador, quien además agregó que no alcanzó a ver al delincuente, “creo que por instinto lo había perseguido y no sé qué hubiera pasado”

“Me dicen que fue una desgracia con suerte, sinceramente esta suerte no se la deseo a nadie” escribió el político, quien por último pidió no naturalizar el delito. El ex candidato a gobernador, posteó junto a su descargo, una foto ilustrativa para no exponer a su madre, según lo que manifestó. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4°.