Rompió el silencio el secuestrador molido a palos por sus vecinos

Este jueves, luego de las imágenes que se viralizaron en redes sociales y medios nacionales, en los cuales se ve a un "preso liberado" con el beneficio de la prisión domiciliaria, ser atacado por un grupo de vecinos en la localidad chubutense de Esquel, el propio recluso quiso dar su parecer sobre los hechos ante un medio local de la provincia del sur. Pablo Sommaruga, estaba detenido por ser uno de los secuestradores de la “Banda de los patovicas” que en 2002 le amputó un dedo a su víctima Ariel Strajman.

Junto a su esposa Yasmín, el recién liberado declaró al medio Red 43 que "sé que la gente me acusó de otras cosas, como que era violador o que violé el arresto domiciliario y no es así, es más ya venía saliendo de forma transitoria de la Unidad 14 (de Esquel) y no sé qué se filtró que hizo enojar a la gente, pero no cometí ningún delito en este pueblo, vivo acá y estamos radicados hace tiempo y no entiendo esto. Nunca me evadí, tenía salidas transitorias y por el COVID-19 me pasaron a un arresto domiciliario, porque estaba detenido en el penal esperando que esto se resuelva".

Sommaruga luego amplió que "mi mujer tiene un embarazo de riesgo y estábamos esperando a esta resolución. Entiendo a la gente que está con una psicosis en la cabeza pero tampoco se puede hacer justicia por mano propia y lo que quieren, porque no es así. No sé qué se les pasó por la cabeza a estos muchachos, ellos sabrán lo que hicieron y se manejarán después. Esperemos que esto llegue a buen puerto y haya una solución, porque a la sociedad le pagué y estuve detenido por secuestro, lo reconozco, tuve todo el tratamiento que tenía que tener. Son 18 años detenido, no son dos días, los pagué cumpliendo todas las medidas que tenía que cumplir, y llegué a un régimen abierto como corresponde porque cumplí con la sociedad".

Cabe destacar, que el detenido está hace dos años en la Unidad 14 de Esquel, y hace seis meses le dieron salidas transitorias y ahora el Juzgado Nacional de Ejecución Penal 1 de la Capital Federal, a cargo de José Pérez Arias, le otorgó la prisión domiciliaria en esa ciudad. Asimismo, el magistrado lo autorizó a salir cuando deba acompañar a su mujer al obstetra, ya que en unos días dará a luz a su primer hijo.