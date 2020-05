El dolor de la hermana del joven motociclista muerto en un accidente

Joana, la única hermana mayor de Nahuel, el joven fallecido tras un accidente fatal, expresó con indignación desde su casa: "Mi hermano no merecía morir, él tenía la prioridad en el paso, no el camionero. Mi hermano iba por la derecha. Espero que no lo dejen salir". En la tarde del viernes, un joven de 22 años tuvo un trágico final en un accidente de tránsito. Todo ocurrió en el interior del barrio San Lorenzo en el departamento Santa Lucía, donde el muchacho que circulaba en una moto, chocó violentamente con un camión de gran porte.

Orlando Escobar, padre de la víctima, se manifestó al borde de las lágrimas, "No es porque yo sea el padre, pero él era un muy buen muchacho, excelente hijo. Tenía la vida por delante... la verdad que esto es muy doloroso". El hecho ocurrió a las 14:30, en Calle Paula A. de Sarmiento y calle Fermín Rodríguez, en el barrio San Lorenzo.

Allí, el joven que circulaba en una motocicleta marca Brava 150 c.c, impactó contra un camión Iveco semirremolque conducido por un hombre, identificado como Froy Cesar Oscar de 48 años, oriundo de la localidad General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Con el correr de las horas, la Policía de San Juan, identificó al fallecido como Nahuel Orlando Escobar Olivera. En sus redes sociales, rápidamente, se multiplicaron los mensajes de dolor por la inesperada partida del chico, quien hace solo 16 días, había sido papá por segunda vez. El joven, tenía otra hija pequeña junto a su pareja.

Minutos más tarde, una ambulancia del SMI, a cargo del doctor Porras Javier, llegó al lugar y constato el fallecimiento de Escobar. En el lugar, se hizo presente personal de Criminalística quienes procedieron a realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hasta la morgue judicial.

La muerte Nanuel Orlando Escobar Olivera es investigada en la seccional 29na. de Santa Lucía, cerca de allí ocurrió el siniestro letal, como un posible homicidio culposo, aunque será el juez en lo Correccional Matías Parrón quien decidirá si cabe o no imputarle ese delito a Froy.

En su cuenta de Facebook, el joven, compartió el momento del nacimiento de su bebé.