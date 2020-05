Mujer acusó a un remisero de robarle el celular antes de llevarla a su casa

El pasado miércoles una mujer vivió momentos de gran indignación. Al salir de la clínica después de acompañar a su hermana con alzhéimer a una consulta, un remisero se aprovechó de su buena fe y le robó el celular, según relató.

La damnificada, María Isabel González contó al móvil de Canal 13 que pidió un remis al salir de la cita de su hermana con el médico. La remisería le envió un móvil y hasta ahí todo trascurría de manera normal. Fue entonces que al llegar el remisero al lugar, descendió y le ofreció su ayuda a la víctima, teniéndole la bolsa, mientras esta sube a su hermana al auto.

María comentó que al subirse al auto le llamó la atención que el chofer le hablara todo el tiempo. “Yo en ese momento no me di cuenta porque estaba ocupada de mi hermana” afirmó.

"Cuando llegue a mi casa, empecé a buscar mi celular y no lo encontré, en ese momento mis vecinos me prestaron un teléfono para llamar al remisero y a la remisería, pero no lo pude ubicar al hombre” relató la damnificada, que lo identificó como Ramón Guzmán.

Lo más sorprendente fue la “solución” que le dieron desde la empresa Remis Oeste, que le mandó el móvil. “La remisería me dijo que no podían hacer otra cosa que sacarlo de frecuencia”

“Mi hija rastreo el celular a través de internet y todo indica que el remisero apago el celular luego de dejarnos en mi casa junto a mi hermana” contó María. “Siento impotencia, porque le vi la cara y se quién es el remisero” agregó.

Por último, la víctima se lamentó de lo que le ocurrió a ella y su hermana. “Se aprovechó de la situación de mi hermana y mía” dijo. “Parece que desde la empresa no le piden antecedentes, porque no pueden darnos una respuesta” señaló