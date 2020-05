Sangriento robo: ladrones apuñalaron en la cara a un colectivero

Un sangriento hecho se produjo en Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Villa Fiorito, en las primeras horas de este día martes. Lo que sucedió fue que dos delincuentes se subieron a un colectivo de la línea 188, con el objetivo de robarle a los pasajeros del vehículo.

Sin embargo, no contentos con haberle sustraído algunas pertenencias, los ladrones procedieron a apuñalar al chofer en su rostro. Los delincuentes le clavaron un cuchillo al conductor, entre la zona de su naríz y de su ojo derecho. No obstante, este no fue el único herido, ya que los malvivientes también atacaron a un pasajero que se encontraba en el fondo del vehículo en cuestión.

El colectivero fue identificado como Diego Quintana de 31 años, quien realizaba su recorrido habitual, manejando una unidad que pertenece a la empresa Dota. Una vez que el delincuente lo apuñaló, no pudo retirar el cuchillo del rostro de su víctima, por lo que Quintana permaneció con el objeto insertado en su cara.

Instantes después, el mismo chofer, se acercó hasta un hospital de la zona, con el objeto clavado, desde donde lo trasladaron a la Clínica Fitz Roy, donde se lo operó de urgencia. Se constató que la profundidad de la herida alcanzaba el tamaño de un dedo pulgar.

El padre de la víctima, llamado Fernando Quintana, charló con el medio Télam y contó cuál es el estado de salud de su hijo. Fernando manifiesta que Diego se encuentra bien, que para poder llegar a la clínica tuvo que manejar por 10 cuadras con el cuchillo insertado en su rostro, ya que no pudo retirarlo.