Brutal golpiza a reconocido periodista para robarle su auto

Un periodista argentino sufrió un violento ataque, perpetrado por unos delincuentes que trataban de robarle su vehículo. El hecho se produjo en el barrio de Caseros, al oeste del conurbano bonaerense. El comunicador se encontraba saliendo de un comercio cercano a su vivienda, a punto de montarse en su automóvil.

Se trata de Ignacio González Prieto, el periodista de policiales del canal TN. Este comunicador fue abordado por delincuentes que se movilizaban a toda velocidad a un Peugeot 208 de color blanco. Uno de los maleantes descendió de su vehículo y lo amenazó con un arma.

Instantes después, Prieto comenzó a forcejear con este caco, para evitar el robo. Al percatarse de este situación, dos delincuentes más se bajaron del Peugeot, también con armas de fuego en sus manos. Uno de estos violentos golpeó a la víctima en su cabeza, provocándole una herida.

Finalmente los ladrones huyeron en el vehículo en el que llegaron, junto con el que acababan de robar. Sin embargo, estos asaltantes dejaron tirado el auto en cuestión en la vía pública, para corroborar si poseía rastreo satelital y si las autoridades podían detectar su posición. Debido a esto, la víctima del robo pudo recuperar su automóvil.

Horas después, Prieto le concedió una entrevista al medio televisivo en el que trabaja, en donde expresó lo siguiente. "Estoy vivo de milagro. Hice lo que no hay que hacer, me fui encima y nos enfrentamos a trompadas y patadas. Me encontré peleando con tres personas a la vez. En ese momento empezaron a salir comerciantes y vecinos para ver lo que estaba pasando".