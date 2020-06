La peor confesión de tres hermanitas sanjuaninas sobre los abusos de su abuelo

A través de las redes sociales, una madre denunció el abuso sexual a 3 nenas por parte de su abuelo. Según detalló la mujer, el anciano de 67 años habría abusado durante varios meses de las menores de 8, 12 y 14 años. El caso del presunto abusador encendió las alarmas en los organismos de la Justicia. La causa recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción a cargo del juez Benedicto Correa, quien podría llamarlo a indagatoria a corto plazo, y la fiscal que entiende es Claudia Salica.

Noticias Relacionadas El sexto caso llegó en el colectivo de 'repatriados'

La misma fuente contó que la denuncia fue radicada el 16 de marzo en ANIVI, dos días después de que una de las pequeñas les contara a sus padres lo que estaba pasando. “Mi hija nos dijo que su abuelo paterno las toqueteaba cuando se quedaban solas con él y que este sin vergüenza aprovechaba los cumpleaños o los eventos para que nadie los viera”, sostuvo la madre de dos de las menores.

Noticias Relacionadas Estiman que la cuarentena en San Juan tiene los días contados

“Este hombre nos hizo creer que era un abuelo y un padre íntegro y amoroso. Un 'buen tipo' para todos, pero hace aproximadamente 3 meses, mis hijas me confesaron lo que por años este asqueroso les hacía a ellas y a sus primas, mis sobrinas. Por lo general en los cumpleaños, cuando no podíamos estar pendientes al 100% de ellas, las manoseó como quiso entre otras cosas que por dolor no puedo reproducir. Les arruinó la infancia y la cabeza", afirmó.

Luego amplió su crudo relato al señalar que: "No sólo las tocaba en sus partes íntimas sino también las obligaba a que lo tocaran a él. Tuvieron que dejar de ser niñas para convertirse en mujeres que se cuidaban entre ellas para que este sujeto no tuviera oportunidades de hacerles algo". Según las palabras de la mujer, las niñas hicieron un pacto para no estar separadas durante las reuniones familiares para que el ahora demandado no se sintiera con la libertad de actuar como quería.

Otro de los que se expresó a través de las redes, fue uno de los hijos del abuelo acusado de violación: "Hola como no comparto los tiempos ni las decisiones de la justicia de mierda que tenemos. Me veo en la obligación de hacer esto, este que ven en la foto, alguna vez lo llamé papá", así comienza el durísimo relato.

"No tiene nombre lo que hizo, lean bien, abusó de sus nietas!!! Si, 3 de ellas y la justicia dice que es inimputable porque es abuso menor. Osea que podes cagarle la cabeza a cualquier niño y sos libre para seguir haciendo daño", agregó

“Me hice querellante en la causa y no voy a parar hasta que este hombre esté tras las rejas”, dijo la fiscal Salica, según publicó Tiempo de San Juan. Lo que queda esperar para la parte que puja en el caso es el resultado de las pericias psicologías de tres de las presuntas víctimas, luego de sus testimonios en Cámara Gesell el pasado 17 de mayo.