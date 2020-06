El estremecedor relato de la dueña de la casa incendiada

Este jueves en horas de la madrugada se produjo un voraz incendio en una vivienda de Rivadavia, ubicada en avenida Libertador 4400 oeste, pasando Meglioli. Las llamas se iniciaron en el garaje de la casa y, pese a que hizo arder a un auto Chevrolet Corsa de la familia, afortunadamente no se propagó por el resto de la vivienda.

Su propietaria, quien vive con sus dos hijos, dialogó con Canal 13 y relató que el episodio se dio alrededor de las 4 de la mañana cuando intentaban dormir. "Se cortó la luz y mi hija vino a la habitación a decirme que había olor a humo. Cuando llegamos a la cocina vimos que había un incendio en el garaje así que salimos de la casa", explicó.

La mujer sostuvo que en el lugar estaba su auto, al cual quiso sacar pero con el avance de las llamas y la presencia de humo se le hizo imposible. "Se pararon chicos que iban al RIM 22 a ayudarnos a salir. Todavía no me informan el resultado de las pericias pero tuvieron que venir tres dotaciones de Bomberos porque no se podía apagar", agregó.

La damnificada expresó que entró en desesperación al ver que estaba perdiendo su auto, algo que la dejó preocupada porque era su medio para movilizarse. Hasta el lugar llegó personal del Área Social de Rivadavia quienes se trasladaron con uno de sus hijos al Municipio para brindarles asistencia.

Cabe destacar que en la vivienda funciona una barbería y peluquería, la cual afortunadamente no sufrió daños y seguirá atendiendo aún con mayor necesidad para revertir las pérdidas de la familia. Quienes deseen colaborar, recibiendo sus servicios, pueden solicitar un turno a través de WhatsApp al 2644735052.