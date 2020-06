Habló el hombre que llegó caminando desde Mendoza y quedó detenido

Este martes, Daniel Cepeda (31), rompió el silencio luego de quedar aislado, tras cruzar la frontera con San Juan por un paso no autorizado. El hombre, llegó caminando desde Mendoza, y fue interceptado por la policía a 15 kilómetros del ingreso a la localidad de Barreal por la Ruta 149, camino al departamento de Calingasta.

El hecho llamó la atención porque Daniel, caminó más de 90 kilómetros por un motivo que no podía esperar. El oficial Diego Atencio, de la Comisaría 33°, contó en Banda Ancha, que el hombre traía un permiso de circulación en el teléfono al momento de ser interceptado y le explicó a los oficiales que su madre está internada en el Hospital Rawson.

Sin embargo, Cepeda, quedó aislado en un hotel donde deberá cumplir con la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno para quienes ingresan a la provincia.

Tras la publicación de la noticia, Daniel Cepeda, envió un video al diario El Sol de Calingasta y explicó su versión de lo ocurrido.

“Muchos medios y personas están haciendo mal uso de la información y me dejan a mi como un delincuente. Se cuelgan de eso para insultarme. Quiero decirles que yo me encontraba en Uspallata, Mendoza, donde trabajaba en un hotel, desde el primer momento que empezó la cuarentena”, comenzó relatando Cepeda en el video.

“Yo no tenía ninguna intención de romper la cuarentena. Pero me enteré que mi madre estaba enferma y decidí viajar a San Juan. Saque los permisos, y me encuentro con que nadie me quería llevar por el paso de San Carlos. Deje pasar unos días para ver si alguien me podía llevar. Pero el lunes en la mañana me llaman y me dicen que mi mamá había caído en coma”, contó el hombre.

“El que tiene mamá hubiera hecho lo mismo que yo. Asique agarre mi mochila y empecé a caminar. Hasta que me encontré con unos oficiales en el camino y les agradezco por la forma y el trato que tuvieron conmigo. También a Gendarmería y a la gente del hospital de Barreal que estuvo ahí.”, dijo Cepeda, quien aseguró que los oficiales supieron entender su situación.

No obstante, el hombre quedó detenido y luego fue trasladado a un hotel en la Capital de San Juan donde deberá permanecer aislado, según el protocolo adoptado por la Provincia ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

“No quería hacerle daño a nadie. Solo quería ver a mi madre. Quiero pedirle al gobierno que me vean, me hagan el hisopado, los estudios y todo lo que necesiten para salir rápido de acá, porque necesito ver a mi mamá, a mi hermano, a mi familia”, sostuvo Daniel Cepeda.

“Es difícil ser como yo que anda de golondrina trabajando por todos lados, aguantarse 90 días sin ver a sus hijos, a su familia, y encontrarte una mañana con que se está muriendo tu mamá”, comentó en el video. Y agregó que “lamentablemente la vida nos tiene que enseñar a todos que esto es difícil. Pero tengo mucha fe de que mi mamá estará bien y va a salir de esto”.

En otra parte del video, Daniel, reconoció su error de ingresar a San Juan por un paso que no está permitido. Sin embargo, pidió que lo dejen en paz a él y a su familia. “Les pido a todos que dejen de usarme para llenar sus pantallas de la forma más morbosa que tienen. Usan una frase para destruir a una persona que labura. Lo peor, es que la gente les cree”, dijo.

“La verdad que la gente como yo no tiene para pagar un hotel y estar 16 días encerrado. De algún lado tendré que sacar para pagar. Hay gente que no ve a su familia hace mucho tiempo y estamos esperando saber algo. Necesito por favor que me dejen en paz a mí y a mi familia. Yo sé que estuve mal en lo que hice por la misma desesperación para ver a mi madre, mis hermanos y familia”, señaló.

El hombre, pidió a las autoridades “abrir el corazón” y una ayuda para poder volver a ver a su madre que se encuentra internada en grave estado en el hospital Rawson.