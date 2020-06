Así está la nena del incendio en Pocito tras las primeras 48 horas

Este martes, un siniestro conmocionó a los vecinos de Pocito luego de que una nena de 7 años terminara con serias quemaduras en el cuerpo, por las cuales debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson. En este sentido, desde el sector sanitario comunicaron que las primeras 48 horas serían cruciales.

En tanto, el parte de este jueves señaló que la niña pasó hasta este periodo en terapia intensiva del nosocomio y posee la mayor parte de las quemaduras en la zona del cuello y la cara. Además, informaron que para no complicar el sistema respiratorio, a priori, se le colocó un respirador artificial, algo que esperan retirarle pasadas 48 horas más.

En cuanto al trabajo respiratorio, fuentes calificadas señalaron que no llegó a inhalar monóxido de carbono, por lo tanto no sufrió intoxicación. Solo se trataría de quemaduras externas y por esto la nena no corre peligro de vida. Sin embargo, el foco médico está puesto en este momento en la posibilidad de que se genere alguna infección en las quemaduras.

Según se constató aquella noche, el siniestro se originó por una estufa a leña que generó un cortocircuito. Personal de Bomberos constató también que la joven terminó con quemaduras debido a que portaba un buzo con cuello de poliéster, material que se encendió rápidamente cuando comenzó el incendio. De hecho, se sabe que podría haber sido una tragedia si el padre de la joven no hubiese intervenido. Hasta donde se conoce, lo hizo con un cuchillo cortando el pedazo de buzo que se había desprendido por la llama.