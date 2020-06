Conmovedor relato tras salvar a una familia de 'morir de frío'

Darío Villafañe es un agente de la Policía de San Juan que presta servicios en la Comisaría 15ta de Ullúm. De 'casualidad', el hombre se cruzó a un vehículo varado al costado de la ruta. La decisión de acercarse a consultar qué pasaba, desató el milagro de poder salvar vidas.

Es que, la provincia se hizo eco del rescate de una familia que había quedado al costado del camino y de la suerte. Con temperaturas bajo cero, pudo haber sido una tragedia pero la 'casualidad' los encontró.

'Yo había pasado toda la noche en la comisaría porque estoy trabajando de escribiente. Estaba muy cansado y ya estaba por volver a casa en Albardón. Había preparado un termo con agua caliente y café para llevarle a mi esposa, para el desayuno', comenzó a relatar Villafañe ante la cámara de Canal 13. Todo era rutina. Villafañe volvía en moto a su vivienda cuando en inmediaciones de Ruta 60 (Ruta del Sol) divisó a un auto parado al costado.

'Estaba apagado y veo que una nena estaba sentada atrás', dijo el uniformado. Los vidrios del vehículo estaban empañados y apenas se podía ver al interior del habitáculo. 'Se notaba que estaban los asientos reclinados hacia atrás pero no se veía nada. Me bajé a ver que pasaba y cuando iba llegando un hombre abrió la puerta', detalló.

El hombre era Maximiliano Tejada y estaba en un aparente estado de congelamiento. 'Él me ofreció los papeles del auto. Yo le pregunté si estaba bien porque tartamudeaba y apenas le entendía. Me explicó que se le había parado el auto a las 19.30 de la tarde y no tenía como pedir auxilio', explicó.

Villafañe detalló que el hombre además de presentar un estado de tartamudeo y temblores, no sentía las extremidades y apenas se podía mover. 'Le pregunté si necesitaba una ambulancia y me dijo que no, que esperaba ayuda. Yo le ofrecí café y me dijo que si', comentó a esta pantalla. Tuvieron que pasar alrededor de 15 minutos para que el hombre finalmente pudiera moverse.

Allí fue cuando el oficial entendió que no solo había encontrado a alguien con un problema, acababa de salvarle la vida. Sin el café para su pareja, sin la decisión de acercarse y sin su colaboración, hoy se estaría hablando de una tragedia. 'Allí decidimos empujar el auto y a los 70 metros arrancó. Él se bajó y me agradeció, se quería sacar una foto conmigo. Me explicó que había venido a buscar con su pareja a la nena a Rivadavia', dijo ya con una sonrisa.

Para cerrar el milagroso relato, Villafañe contó que el asistir a vehículos que están parados al costado del camino es 'una costumbre' que tienen con sus compañeros, un detalle que permitió cambiar el destino de una familia.