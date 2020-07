Llegaron y se encontraron con que un incendio casi los deja sin hogar

El jueves alrededor de las 23, una familia llegó a su casa y se encontró con que había sufrido un incendio. El hecho ocurrió en el interior de un domicilio del barrio Cerro de Valdivia, de Colonia Fiscal Norte, en Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, en uno de los dormitorios se originó el fuego.

El hecho no fue descubierto, sino hasta que el hombre, junto a su esposa e hijos llegaron a la vivienda. Ariel Sisterna de 29 años, inquilino de la casa, denunció el siniestro en la Comisaría 8°. Cuando los efectivos policiales llegaron hasta el lugar se encontraron con que en uno de los dormitorios fue en donde se originaron las llamas.

El fuego no se propagó por el resto de la precaria vivienda, porque casi no había circulación de aire, indicaron los uniformados. Además, indicaron que no había otros elementos cerca de las pertenencias incendiadas.

Según detallaron las fuentes, Sisterna, salió de su casa el domingo para realizar una changa en Rivadavia junto a su padre. En tanto, el resto de la familia, pasó los últimos días en la casa de un familiar para no quedar solos en el domicilio, mientras el hombre no estaba.

El personal de la Comisaría 8° sospecha que fue una falla eléctrica lo que habría originado el incendio. El inquilino señaló a las autoridades que la vivienda cuenta con una instalación precaria.