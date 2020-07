Rescataron a una familia de morir afixiada con monóxido de carbono

Una familia se salvó de morir intoxicada con monóxido de carbono, en la mañana de este martes en 9 de Julio. Afortunadamente, por el rápido accionar del personal policial, Vanina Tello de 41 años y sus dos hijos menores de edad, pudieron ser rescatados a tiempo, informaron fuentes policiales.

Según contaron las fuentes, el hecho se produjo en el interior de la vivienda del Loteo Municipal de la localidad de las Chacritas, alrededor de las 6 de la mañana. El accidente fue originado por un brasero, según confirmaron desde la Policía.

Los hijos de la mujer, aún afectados por la intoxicación, alcanzaron a pedir auxilio e inmediatamente llegaron a la casa los efectivos de la Comisaría 31°. Los uniformados asistieron a la familia y médicos alertados de la situación, atendió a los 3 habitantes del domicilio. Los profesionales de la salud, constataron que la familia no necesitaba ser trasladada a un centro de salud.

Cabe recordar que en los últimos días se registraron distintos casos de intoxicación con monóxido de carbono en San Juan. En ese contexto, el Ministerio de Salud recomendó controlar los artefactos con gasistas matriculados (la llama debe tener un color azul uniforme), encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa, y dejar una puerta o ventana entreabierta.

Entre otras de las recomendaciones se encuentran, no utilizar horno ni hornallas de la cocina para calefacciones el ambiente, dejar una puerta o ventana entreabierta, no arrojar al fuego encendido plástico, goma o metales, evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa, controlar que los respiradores no estén tapados, apagar brasas y llamas antes de dormir y ventilar las casas una vez al día.

Algunos de los síntomas de intoxicación son:

- Dolor de cabeza

- Náuseas y vómitos

- Mareos

- Debilidad, cansancio

- Pérdida del conocimiento

Ante cualquier síntoma, solicitar ayuda para el traslado de manera urgente y acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio.