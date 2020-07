Robaron en un almacén y se llevaron hasta un pedazo de carne

View this post on Instagram

ROBO EN UN SUPERMERCADO: El hecho ocurriu00f3 en la mau00f1ana de ayer en Marcopolo y Lisandro de la Torre, en Tres de Febrero, Zona oeste. Dos empleados que se encontraban en la entrada del supermercado fueron sorprendidos por los cuatro delincuentes, que ante el miedo comenzaron a correr. Metros despuu00e9s uno de ellos terminu00f3 tropezando y cayendo al piso. Ante su inmovilidad, uno de los delincuentes aprovechu00f3 y le robu00f3. Luego del cometer el robo y huir, un mu00f3vil policial comenzu00f3 el seguimiento de la camioneta en donde iban los delincuentes, produciu00e9ndose un intercambio de disparos y la fuga de los mismos. Minutos despuu00e9s, en la calle Vidal y Frondizi de la villa u0026#34;La Tranquilau0026#34;, la policu00eda encontru00f3 el vehu00edculo.