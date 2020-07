Dos presos murieron a raíz de un sangriento motín

Un violento y sangriento motín se produjo durante el pasado jueves 16 de julio, en la provincia de Jujuy, más precisamente en la Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de San Salvador. Todo se produjo debido a que entre las autoridades del Servicio Penitenciario se habría confirmado un caso de coronavirus.

Según el medio El Tribuno, este conflicto empezó durante el mediodía del pasado jueves, cuando los presos comenzaron una huelga de hambre, ya que pedían ser provistos de elementos de higiene personal y de barbijos, para poder estar protegidos ante un posible contagio.

Las autoridades del penal llamaron a los reos para que asistieran al comedor para almorzar y no sólo que se negaron a comer, si no que se rehusaron a volver a sus celdas, por lo que comenzó un violento enfrentamiento entre los guardias y los algunos internos de este penal.

Esta pelea habría tenido como resultado la muerte de dos de los presos. Además, alrededor de veinte reos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados a la guardia del Hospital Pablo Soria. Mientras esta trifulca se producía, otro grupo de internos tomó el pabellón y comenzaron a destruir los techos de chapa para salir a manifestarse.

Minutos después, los rebeldes comenzaron a quemar sus colchones en el techo, mientras los efectivos policiales les disparaban balas de goma para tratar de controlar los disturbios, las cuales eran repelidas por los internos, ya que se fabricaron una suerte de "escudos" con las mismas chapas del techo.

Luego de varias horas de comenzado este conflicto, alrededor de las 21:00, desde el Ministerio de Seguridad de esta provincia emitieron un pequeño comunicado, en donde se confirmaban los dos fallecimientos y los veinte heridos. Sin embargo, no se reveló en que circunstancias se produjeron los decesos y tampoco se mencionó la identidad de los fallecidos.

La situación se calmó un poco cuando Carlos Emilio Cattan, Juez de Ejecución Penal de Jujuy, firmó un acta de acuerdo con los amotinados, para tratar de controlar el conflicto. “Hemos hecho lugar a los pedidos de los amotinados. No habrá represalias con los reclusos”, dijo Cattan.

Finalmente, esta autoridad manifestó que no hay ningún interno con coronavirus y que los presos fueron colocados en celdas individuales, por lo que no existe un riesgo de contagio entre ellos si alguno estuviese infectado. Por otro lado, los familiares de quienes protagonizaron el motín, expresaron que si esto se produjo fue porque "no les dan la comida como corresponde”. Además, pidieron que las autoridades del Servicio Penitenciario salgan y reconozcan los casos de coronavirus que existen entre los efectivos del Penal.