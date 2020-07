Salud intervino en el caso del bebé fallecido en Pocito

Tras la tragedia en el Hospital Federico Cantoni de Pocito donde se produjo el deceso de un bebé de un año, el Ministerio de Salud Pública de la provincia intervino en el caso. Esto fue confirmado por Ivana Garzón, jefa de la Zona Sanitaria V, a Canal 13.

'Es un hecho lamentable lo del deceso del chiquito, no podemos brindar más detalles porque hay una investigación en el medio pero desde el Ministerio hemos iniciado un sumario administrativo al médico que atendió al bebé para saber si hay alguna irregularidad', afirmó Garzón.

El sumario en cuestión busca develar si hubo 'mala práxis' por parte del profesional de la salud que atendió al menor y el cual 'no detectó la gravedad del cuadro', dijeron. 'Hasta que no se encuentren pruebas, no hay posibilidad de emitir juicios, por eso hay que ser prudentes', destacó Garzón.

Noticias Relacionadas En minutos, se robaron 6 millones de un reconocido supermercado

El bebé falleció este martes por la noche, luego de que Claudia Figueroa, madre del pequeño, asistiera al nosocomio tras advertir que no tenía signos vitales. Allí confirmaron el deceso y la primera hipotesis es que se trataría de una 'peritonitis', algo que se confirmará mediante una autopsia judicial.

Noticias Relacionadas Una joven murió tras caer desde un quinto piso

El niño ya había sido atendido el día domingo a las 16 hs, por una descompensación y en aquel entonces 'el médico solo le recetó ibuprofeno y dijo que era normal lo que sentía', había señalado Figueroa a Tiempo de San Juan.