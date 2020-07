Borracho y violento se convirtió en la pesadilla de su mujer embarazada

Cerca de las 19 del viernes, una mujer y sus hijos vivieron un momento de terror en la localidad de La Bebida, detrimento Rivadavia. Según informaron desde Flagrancia, un sujeto identificado como Miguel Ángel Echegaray, regresó en evidente estado de ebriedad del Barrio Cuyo, al domicilio que comparte con su pareja.

En el transcurso de la tarde, el hombre, le pidió a una menor de 16 años (hija de su pareja), que fuera a la vecina a pedirle el teléfono celular. Ante la respuesta negativa de la joven, Echegaray, se ofuscó, tomó un cuchillo tipo tramontina que se encontraba arriba de la heladera, y desató un infierno.

El sujeto, comenzó a amenazar de muerte a su pareja. Según la víctima, el hombre, comenzó a decirle insultos y amenazas como “que me va a lastimar, que va a tomar pastillas, que va a volver, me va a incendiar la casa, y me va a matar a mí y a los chicos”, según declaró ante la policía la mujer.

Toda la situación, transcurrió mientras la damnificada tenía en sus brazos un bebe de un año y tres meses, hijo de ambos. Además, las autoridades, informaron que la mujer se encuentra atravesando un embarazo de seis meses.

Esta situación, fue percibida por la hija de 16 años de la víctima, quien inventó la excusa de ir a comprar cigarrillos, y aprovechó para alertar a la policía a través de un llamado al 911.

Ante la denuncia, efectivos policiales llegaron hasta el domicilio en cuestión, y advirtieron a Echegaray, quien trató de ocultar el cuchillo entre sus ropas. Sin embargo, los uniformados lograron reducirlo rápidamente y llevarlo detenido a la sede de la Comisaría 34ª.

Según el relato policial del hecho, el hombre, intentó agredir a la policía, y siguió insultando a su pareja desde el patrullero.

Finalmente, los funcionarios policiales, trasladaron al agresor y su víctima a la comisaría. Echegaray, quedó alojado en los calabozos a disposición de Flagrancia por el delito de amenazas agravadas en contexto de violencia intrafamiliar (Art. 149 bis del Código Penal en función de la Ley 989-E; 1994-O y Ley Nacional 26.485).-