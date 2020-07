Tras 80 días de desaparición, detectaron el celular de Facundo Castro

Facundo Astudillo Castro se encuentra desaparecido desde hace casi tres meses. Este joven salió de su casa el pasado 29 de abril, cuando comenzó a caminar por la Ruta Nacional 3, teniendo como destino final la ciudad de Bahía Blanca. Recientemente, habrían detectado señales del teléfono del chico, en algunas antenas de esta ciudad.

Facundo fue visto por última vez el pasado 30 de abril, cuando un grupo de efectivos policiales le labró un acta por incumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, cerca del acceso a Mayor Buratovich. Estos oficiales fueron las últimas personas que tuvieron contacto con el chico.

Sin embargo, durante esta semana se produjo un hecho que podría ser importante para avanzar en la búsqueda del desaparecido, ya que como resultado de una pericia, se habrían detectado señales provenientes del teléfono celular de Facundo Astudillo, en algunas antenas de la ciudad de Bahía blanca.

No obstante la madre de este chico, llamada Cristina Castro, no se mostró ilusionada con esta novedad y declaró lo siguiente a un medio radial: "Hoy nos encontramos con el peritaje del teléfono de mi hijo. Ni siquiera es un peritaje porque el aparato no ha aparecido, sólo indica que se prenden algunas antenas en Bahía Blanca. Yo sigo insistiendo lo mismo: es el teléfono y no mi hijo. Mi hijo sigue sin aparecer".

La mujer se mostró cansada de que "le sigan dando vueltas. Castro contó que durante la noche del pasado jueves, recibió un llamado de una persona que residía en la ciudad de Rauch, quien le manfifestó que su hijo estaba en este lugar. Esta persona aportó una dirección, la Policía se acercó al domicilio y le envió una foto a la madre del desaparecido, quien confirmó que lamentablemente no se trataba de Facundo.

"No tengo ganas de que me sigan mintiendo y me sigan dando vueltas, quiero saber la verdad y que esto se termine, quiero saber qué hicieron con mi hijo", sentenció Cristina.